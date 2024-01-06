Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pınar Karşıyaka'ya şans tanımadı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15. hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 91-87 mağlup etti.



İlk 5 dakikası konuk ekibin 9-5 üstünlüğüyle geçilen müsabakada 11-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 9. dakikada 16-9 üstünlük kurdu. Ev sahibi takım rakibin 5 sayısına rağmen periyodu 16-14 önde tamamladı.



İkinci periyotta ilk 5 dakika 25-25 eşitlikle geçildi. Periyodun son bölümünde farkı 5 sayıya (37-32) yükselten Manisa Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 40-35 üstün gitti.



Pınar Karşıyaka'nın Vitto Brown ve Carey'le 44-44 beraberliği yakaladığı üçüncü periyotta son 4 dakikaya 50-50 eşitlikle girildi. Son bölümde McCollum'la etkili olan Pınar Karşıyaka, periyodu 7 sayı farkla 68-61 önde tamamladı.



Son periyoda Russell ve Cruz'un üst üste 3 sayılık basketleriyle başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 33. dakikada Cruz'la 72-70 öne geçti. Son dakikaya 86-85 önde giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, müsabakadan 91-87 galip ayrıldı.



Müsabaka salonda görevli ambulansın gelmemesi nedeniyle yaklaşık 15 dakika geç başladı.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka



Hakemler: Yener Yılmaz, Murat Ciner, Tolga Edis



Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 6, Hilliard 20, Martin 14, Vitto Brown 12, Carey 16, McCollum 17, Furkan Haltalı 2, Hakan Sayılı, Efe Ergi Tırpancı, Mert Celep



Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 29, Cruz 18, Anderson 12, Mustafa Baki Görür 2, Terry 5, Luther 11, Kaan Sarıaslan, Ege Arar 6, Ayberk Olmaz, Utku Yücedağ 2, Dorukhan Engindeniz 6



1. periyot: 16-14



Devre: 35-40



3. periyot: 68-61



5 faulle çıkanlar: 34.18 Terry (Manisa Büyükşehir Belediyespor), 39.41 Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka)





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