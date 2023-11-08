Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde galip

FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu dördüncü maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı 85-80 mağlup etti.



Karşılaşma her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Maçın ilk 5 dakikasına 13-9 önde giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Terry ve Anderson'un pota altından bulduğu sayılarla ilk periyodu 28-23 önde tamamladı.



Konuk ekip, ikinci çeyreğe hızlı başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'a Diouf'un sayılarıyla karşılık verdi. Ev sahibi ekip, Terry, Luther ve Cruz'un etkili oyunuyla soyunma odasına 46-39 önde gitti



Üçüncü çeyreğin başlarında ev sahibi ekip Anderson ve Berkay Sinirlioğlu'nun sayılarıyla farkı 11'e çıkardı. 50-39. Maçın 25. dakikasına 57-48 önde giren Manisa ekibi, kalan dakikalarda da etkili oyununu sürdürerek periyodu 64-57 önde tamamladı.



Çekişmeli geçen final periyodunda Bakken Bears, Jukic ve Evans'ın etkili oyunuyla farkı azaltmaya çakışsa da maçın son 5 dakikasına 73-69 önde giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, müsabakadan 85-80 galip ayrıldı.



Salon: Muradiye



Hakemler: Ivor Matejek (Çekya), Haris Bijedic (Bosna Hersek), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)



Manisa Büyükşehir Belediyespor: Berkay Sinirlioğlu 8, Luther 10, Anderson 20, Dorukhan Engindeniz 3, Terry 22, Cruz 14, Mustafa Baki Görür 5, Ayberk Olmaz 3, Kaan Sarıaslan



Bakken Bears: Evans 25, Sorensen 6, Jukic 19, Diouf 13, Knudsen 1, Bowlin 3, Berg 6, Parsons 5, Pinckney 2



1. Periyot: 28-23



Devre: 46-39



3. Periyot: 64-57





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