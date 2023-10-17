Manisa Büyükşehir Belediyespor, Danimarka deplasmanında

Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Avrupa Kupası'nda çarşamba günü Bakken Bears'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Danimarka deplasmanında
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17 Ekim 2023 13:30
Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında çarşamba günü Danimarka'da Bakken Bears'la karşılaşacak.

Vejlby Risskov Salonu'ndaki Bakken Bears-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçı TSİ 19.30'da başlayacak.

Bu sezon Avrupa'da ilk kez mücadele eden ve organizasyona eleme turundan başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, elemelerde 2 maçını galip tamamladı.

Grubun diğer karşılaşmasında Portekiz ekibi Porto, bugün İsveç'te Norrkoping Dolphins'le mücadele edecek.

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