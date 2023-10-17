Manisa Büyükşehir Belediyespor, Danimarka deplasmanında

Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında çarşamba günü Danimarka'da Bakken Bears'la karşılaşacak.



Vejlby Risskov Salonu'ndaki Bakken Bears-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçı TSİ 19.30'da başlayacak.



Bu sezon Avrupa'da ilk kez mücadele eden ve organizasyona eleme turundan başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, elemelerde 2 maçını galip tamamladı.



Grubun diğer karşılaşmasında Portekiz ekibi Porto, bugün İsveç'te Norrkoping Dolphins'le mücadele edecek.



