Manisa Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da dolu dizgin

FIBA Erkekler Avrupa Kupası 5. maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Norrkoping Dolphins'i 90-77 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da dolu dizgin
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15 Kasım 2023 23:34
FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubunun 5. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İsveç'in Norrkoping Dolphins takımını 90-77 yendi.

Stadyum Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 23-21 önde tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına da 49-42 önde gitti.

Üçüncü periyodu 64-55 önde bitiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, baştan sona üstün oynadığı maçı 13 sayı farkla 90-77 kazandı.

Manisa temsilcisi grupta dördüncü galibiyetini elde ederken, İsveç takımı dördüncü yenilgisini aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, 22 Kasım'da sahasında Portekiz temsilcisi Porto'yu ağırlayacak.

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