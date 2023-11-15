Manisa Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da dolu dizgin

FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubunun 5. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İsveç'in Norrkoping Dolphins takımını 90-77 yendi.
Stadyum Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 23-21 önde tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına da 49-42 önde gitti.
Üçüncü periyodu 64-55 önde bitiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, baştan sona üstün oynadığı maçı 13 sayı farkla 90-77 kazandı.
Manisa temsilcisi grupta dördüncü galibiyetini elde ederken, İsveç takımı dördüncü yenilgisini aldı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor, 22 Kasım'da sahasında Portekiz temsilcisi Porto'yu ağırlayacak.
Stadyum Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 23-21 önde tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına da 49-42 önde gitti.
Üçüncü periyodu 64-55 önde bitiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, baştan sona üstün oynadığı maçı 13 sayı farkla 90-77 kazandı.
Manisa temsilcisi grupta dördüncü galibiyetini elde ederken, İsveç takımı dördüncü yenilgisini aldı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor, 22 Kasım'da sahasında Portekiz temsilcisi Porto'yu ağırlayacak.
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