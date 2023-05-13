Manisa Büyükşehir Belediyesi, deplasmanda kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk olduğu AYOS Konyaspor Basketbol'u 91-87 yendi.
Salon: Selçuklu Belediye
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Göksun Öz
AYOS Konyaspor Basketbol: Erkin Şenel 15, Sulaimon 27, Badzim 19, Eddie 7, Schilling 19, Hasan Efe Uzun, Nikolov, Mert Gizir, Ramazan Tekin
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Berkay Sinirlioğlu 4, Cruz 14, Ogün Sevinç 5, Mustafa Baki Görür 6, Anosike 7, Roberson 23, Williams 10, Tolga Kaan Birer 2, Troy Selim Şav 18, Tarrant 2
1. Periyot: 21-24
Devre: 35-47
3. Periyot: 57-67
Salon: Selçuklu Belediye
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Göksun Öz
AYOS Konyaspor Basketbol: Erkin Şenel 15, Sulaimon 27, Badzim 19, Eddie 7, Schilling 19, Hasan Efe Uzun, Nikolov, Mert Gizir, Ramazan Tekin
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Berkay Sinirlioğlu 4, Cruz 14, Ogün Sevinç 5, Mustafa Baki Görür 6, Anosike 7, Roberson 23, Williams 10, Tolga Kaan Birer 2, Troy Selim Şav 18, Tarrant 2
1. Periyot: 21-24
Devre: 35-47
3. Periyot: 57-67