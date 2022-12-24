Manisa Büyükşehir, Bahçeşehir'i ağırlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 9 yenilgi alarak son sıraya demir atan Manisa Büyükşehir Belediyespor, pazar günü 12. haftada evinde Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak.
Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Manisa temsilcisi, 4 galibiyeti bulunan 12. sıradaki İstanbul ekibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.
Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Manisa temsilcisi, 4 galibiyeti bulunan 12. sıradaki İstanbul ekibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.
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