Manisa Büyükşehir, Bahçeşehir'i ağırlayacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak.

Haber; cnnturk, Fotoğraf; AA
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Manisa Büyükşehir, Bahçeşehir'i ağırlayacak
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24 Aralık 2022 16:32
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 9 yenilgi alarak son sıraya demir atan Manisa Büyükşehir Belediyespor, pazar günü 12. haftada evinde Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak.

Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Manisa temsilcisi, 4 galibiyeti bulunan 12. sıradaki İstanbul ekibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.

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