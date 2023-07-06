Manisa BŞB transferi açıkladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor, transferde daha önce anlaşmaya vardığı 26 yaşındaki guard Kaan Sarıaslan'la resmi sözleşmeyi imzaladı.



Yeşil-beyazlılar, Kaan'ın transferiyle ilgili, "Kulübümüz, TED Ankara Kolejliler altyapısından yetişen, profesyonel kariyeri boyunca Mamak Belediyesi, Bursaspor, Ankara DSİ, Büyükçekmece Basketbol, Konyaspor ve TED Ankara Kolejliler forması giyen, geride bıraktığımız sezon TBL'de 14.2 sayı, 3.3 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları yakalayan Kaan Sarıaslan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmzanın her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyor Kaan Sarıaslan'a yeşil-beyazlı formamız altında başarılı sezonlar diliyoruz" açıklamasını yaptı.



