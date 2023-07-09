Manisa BŞB, Tolga Birer'i takımda tuttu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, Tolga Kaan Birer'in sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa BŞB, Tolga Birer'i takımda tuttu
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09 Temmuz 2023 15:25
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, iç transferde Tolga Kaan Birer'i de takımda tuttu.

Manisa temsilcisinin Türkiye Basketbol Ligi'nde yer aldığı dönemden beri takımda forma giyen 25 yaşındaki pivotla ilgili, "Dört yıllık serüven hız kesmeden devam ediyor. Kulübümüze uzun yıllardır önemli hizmetlerde bulunan Tolga Kaan Birer ile yeni sezonda da beraber olduğumuzu açıklamaktan ötürü mutluluk duyuyoruz" açıklaması yapıldı.




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