Manisa BŞB Süper Lig'de devam

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunu geçiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, bitime 2 hafta kala ligde kalmayı matematiksel olarak garantiledi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa BŞB Süper Lig'de devam
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08 Mayıs 2023 13:29
Son güncelleme 08 Mayıs 2023 13:30
Son 3 maçı kaybedip yerini riske attıktan sonra evinde Onvo Büyükçekmece'yi 87-74 yenen Manisa ekibi kurtuluşunu ilan etti.

Ligde 28 haftada 11 galibiyete ulaşan Manisa BŞB, son 2 maçını kaybetse de şu an 2 galibiyet gerisinde yer alan Gaziantep Basketbol ve Beşiktaş Emlakjet'e olası üçlü veya daha fazla takımın yer aldığı averaj ihtimallerinde üstünlük sağlayacak.

Manisa BŞB'nin kalan haftalarda 2'de 2 yaparsa halen Play-Off'a kalma ihtimali de bulunuyor.

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