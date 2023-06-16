Manisa BŞB'den ilk imza geldi!

Erkek Basketbol Süper Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk transferinin tamamladı.



Darüşşafa'nın pivotu Berke Atar ile anlaşma sağlandı.



Bu sezon sakatlıklar nedeniyle fazla oynama şansı bulamayan 24 yaşında, 2.10 boyundaki milli oyuncu, Manisa ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Manisa BŞB, Berke'nin imzasıyla ilgili, "Kulübümüz, geride bıraktığımız iki sezon boyunca Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Lassa forması giyen 1999 doğumlu 210'luk pivot Berke Atar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmzanın her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyor Berke Atar'a yeşil-beyazlı forma altında başarılı sezonlar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

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