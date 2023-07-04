Manisa BŞB'den bir transfer daha

Gelecek sezon play-off yarışında olmak isteyen Manisa Büyükşehir Belediyespor bir transferi daha açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa BŞB'den bir transfer daha
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04 Temmuz 2023 16:08
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde transfer döneminin hareketli takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor, NBA patentli guard Elijah Hughes'u 1 yıllığına kadrosuna kattı.

NCAA kariyerini Syracuse'da geçiren 25 yaşında, 1.96 boyundaki Hughes, 2020 NBA Draftı'nda 2'nci tur 39'uncu sıradan New Orleans Pelicans tarafından seçildi. Elijah Hughes, 2020-2022 arasında Utah Jazz ve Portland Trail Blazers formaları ile 54 NBA maçında 2.9 sayı, 1.2 ribaund, 0.5 asist ortalamalarıyla oynadı. Hughes, geçen sezon NBA Gelişim Ligi (G League) takımlarından Wisconsin Herd forması giydi.

Manisa BŞB'de takımdan ayrılan Erdi Gülaslan ise Büyükçekmece'ye imza attı.

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