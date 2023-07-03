Manisa BŞB'den bir transfer daha!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 25 yaşındaki ABD'li forvet Elijah Hughes'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Manisa BŞB'den bir transfer daha!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Temmuz 2023 20:22
Son güncelleme 03 Temmuz 2023 20:25
Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li basketbolcu Elijah Hughes'le anlaştı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, Hughes ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

NCAA kariyerini Scyrause'de geçiren, 2020 NBA Draftı'nda New Orleans Pelicans tarafından seçilen, NBA kariyerinde Utah Jazz ve Portland Trail Blazers formaları giyen Hughes'e yeşil-beyazlı formayla başarılı bir sezon dileğinde bulunuldu.

 
 
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery