Manisa BŞB'den bir transfer daha!

Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li basketbolcu Elijah Hughes'le anlaştı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, Hughes ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
NCAA kariyerini Scyrause'de geçiren, 2020 NBA Draftı'nda New Orleans Pelicans tarafından seçilen, NBA kariyerinde Utah Jazz ve Portland Trail Blazers formaları giyen Hughes'e yeşil-beyazlı formayla başarılı bir sezon dileğinde bulunuldu.
NCAA kariyerini Scyrause'de geçiren, 2020 NBA Draftı'nda New Orleans Pelicans tarafından seçilen, NBA kariyerinde Utah Jazz ve Portland Trail Blazers formaları giyen Hughes'e yeşil-beyazlı formayla başarılı bir sezon dileğinde bulunuldu.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ