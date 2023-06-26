Manisa BŞB'den bir transfer daha

Transfer sezonuna hızlı giren Manisa Büyükşehir Belediyespor son olarak Gaziantep Basketbol'dan, Ryan Luther'i kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa BŞB'den bir transfer daha
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26 Haziran 2023 15:31
Basketbol Süper Ligi'nde transfer döneminin hızlı takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol'dan uzun forvet Ryan Luther ile anlaştı.

28 yaşında, 2.06 boyundaki ABD'li oyuncu ligde 2020-21'de Darüşşafaka, 2021-22 ve 2022-23'te Gaziantep forması giydi. Luther, geçen sezona İspanya'da Murcia'da başlayıp ardından Gaziantep'e dönmüştü. Tecrübeli oyuncu geçen sezon ligde 7.0 sayı, 5.0 ribaund, 1.0 asist ortalaması tutturdu.

1 YILLIK SÖZLEŞME

Manisa BŞB, Luther'in imzasıyla ilgili, "2023-2024 sezonu çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüz, 28 yaşındaki Amerikalı uzun forvet Ryan Luther'ı kadrosuna kattı. Kulübümüz, kariyeri boyunca Letonya'da Ventspil, İspanya'da UCAM Murcia ve ülkemizde Darüşşafaka ile Gaziantep Basketbol formaları giyen 206'lık uzun ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmzanın her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyor Ryan Luther'a yeşil-beyazlı forma altında başarılı sezonlar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

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