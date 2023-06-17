Manisa BŞB'de Sinan'dan imza

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, Konyaspor'dan forvet Sinan Sağlam'a da imza attırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa BŞB'de Sinan'dan imza
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17 Haziran 2023 14:27
Basketbol Süper Ligi'nde İran Milli Takımı'yla anlaşan Hakan Demir'in yerine takımın dümenine Antrenör Ahmet Kandemir'i getirdikten sonra transferde gaza basan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Konyaspor'dan forvet Sinan Sağlam'a da anlaşmaya vardı.

Daha önce iç transferde takım kaptanı Mustafa Baki Görür, dış transferde de Darüşşafaka'dan pivot Berke Atar'la sözleşme imzalayan Manisa ekibi, 25 yaşında, 1.99 boyundaki Sinan'ı da 1 yıllığına renklerine bağladı.
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