Manisa BŞB'de kaptan takımda kaldı

Gelecek sezon ligde yukarıları hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk transferini içeriden yaptı.



TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda ligde kalmayı başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, iç transferin startını verip kaptan Mustafa Baki Görür'le yeniden anlaştı.



"BURADA ÇOK MUTLUYUM"



Manisa'da çok mutlu olduğunu belirten 35 yaşında, 2.06 boyundaki forvet, "Umarım basketbolu bırakana kadar burada oynarım. Geçen sezon ortasından itibaren yakaladığımız havayı umarım bu defa baştan yakalar ve taraftarlarımızı yine mutlu ederiz" dedi.





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