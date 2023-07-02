Manisa BŞB'de John Roberson kaldı, Kaan geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde transfer döneminin en hareketli takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor iç transferde John Roberson'u takımda tutarken, TED Ankara Kolejliler'den Kaan Sarıaslan'ı kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa BŞB'de John Roberson kaldı, Kaan geldi
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02 Temmuz 2023 16:42
Basketbol Süper Lig ekiplerinden Manisa BŞB'de transfer çalışmaları sürüyor.  John Roberson ile yeni sözleşme yapılırken, TED Ankara Kolejliler'den Kaan Sarıaslan transfer edildi.

35 yaşındaki oyun kurucu Roberson geçen sezon Manisa ekibinde 16.5 sayı, 1.5 ribaund, 3.4 asist ortalamalarıyla görev yaptı.

Manisa taraftarı için kulübün sosyal medya hesaplarına bir video gönderen Roberson, yeni sezonda takımda forma giymeye devam edeceğini, kente dönüp antrenmanlara başlamak için heyecanlı olduğunu bildirdi.

Manisa BŞB'nin son transferi 26 yaşında, 1.93 boyundaki fuard Kaan ise geçen sezon TBL'de 14.1 sayı, 3.2 ribaund, 4.0 asist ortalamaları tutturdu.
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