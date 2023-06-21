Manisa BŞB'de ayrılık açıklandı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde transferde hızlı hamleler yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li uzun forvet Evan Bruinsma'yla yollarını ayırdı.
Geçen sezon 8.8 sayı, 3.8 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.
ESKİ TAKIMINA DÖNDÜ
Evan Bruinsma eski takımı Onvo Büyükçekmece'ye transfer oldu. ABD'li oyuncu 2021-2022 sezonunda da İstanbul temsilcisinde oynamıştı.
Geçen sezon 8.8 sayı, 3.8 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.
ESKİ TAKIMINA DÖNDÜ
Evan Bruinsma eski takımı Onvo Büyükçekmece'ye transfer oldu. ABD'li oyuncu 2021-2022 sezonunda da İstanbul temsilcisinde oynamıştı.
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