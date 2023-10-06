Manisa BB, FIBA Avrupa Kupası gruplarında

Manisa'da düzenlenen Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası Elemeleri B Grubu maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Portekiz temsilcisi Porto'yu 80-70 mağlup etti.



Her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan müsabakanın 5. dakikası Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 9-7 üstünlüğüyle geçildi. Cruz ve Berkay Sinirlioğlu'nun etkili oyunuyla farkı açan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk periyodu 23-14 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe hızlı başlayan ev sahibi ekip, farkı 12 sayıya çıkardı. 28-16. Üstünlüğünü devam ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Russell ve Roberson'un etkili oyunuyla 15. dakikaya 33-24 önde girdi. Kalan bölümde Terry ve Cruz'un sayılarıyla farkı koruyan Manisa Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 43-32 önde gitti.



Üçüncü çeyreğin başında Roberson, takımına 10 sayılık katkı sağladı. Maçın 25. dakikasına 54-44 üstün geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, periyodu da 65-49 üstün bitirdi.



Son periyotta Fayne ve Cardoso'nun sayılarıyla Manisa Büyükşehir Belediyespor'a cevap veren Porto, müsabakanın bitimine 5 dakika kala farkı 5 sayıya kadar indirdi: 67-62. Hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkın kapanmasına izin vermeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, maçı 80-70 kazandı.



RAKİPLERİ BELLİ OLDU



Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası elemelerini geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, yoluna E Grubu'nda devam edecek.



Avrupa'da ilk kez mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, kendi ev sahipliğinde oynanan B Grubu eleme maçlarında Litvanya'dan Nevezis'in ardından Portekiz temsilcisi Porto'yu yenerek grubu lider tamamladı.



Bu sonuçla gruplara kalma başarısı gösteren Manisa Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda Bahçeşehir Koleji ile Türkiye'yi temsil edecek.



Manisa temsilcisi E Grubu'nda Danimarka'dan Bakken Bears ve İsveç'ten Norrkoping Dolphins'le mücadele edecek. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un üçüncü ve son rakibi 7 eleme grubundaki en iyi ikinciler içinden olacak.







