Manisa BB Başantrenörü Hakan Demir'e İran'dan teklif

Manisa Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Hakan Demir, İran Milli Takımı'ndan teklif aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa BB Başantrenörü Hakan Demir'e İran'dan teklif
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10 Mayıs 2023 14:27
Son güncelleme 10 Mayıs 2023 14:28
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ilk sezonunda bitime 2 hafta kala ligde tutmayı başaran Antrenör Hakan Demir, İran'dan teklif aldı.

İran Basketbol Federasyonu'nun İran Basketbol Milli Takımı için Hakan Demir'e teklif yaptığı öğrenildi. Asya'nın önde gelen basketbol ülkeleri arasında yer alıp 3 kez olimpiyatlara, 4 kez Dünya Şampiyonası'na katılan, 3 kez de Asya Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon olan İran'ın Demir'i listede ilk sıraya aldığı belirtildi.

Kariyerinde daha önce İsviçre ve Romanya'da kulüp takımlarını çalıştıran, halen A Milli Takım'da Ergin Ataman'ın yardımcılığını da yapan Hakan Demir'n teklifi kabul etmesi durumunda kulüpteki görevini de sürdürmesi bekleniyor.
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