Manisa Basket'ten siftah

Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Türk Telekom'u 85-80 mağlup eden Manisa Basket, 7'nci haftada ilk galibiyetini almanın sevincini yaşadı.

Hafta içinde takımın başına getirilen Litvanyalı Başantrenör Kazys Maksvytis ilk sınavından zaferle ayrılarak alkış topladı. Başkent ekibini ilk iç saha yenilgisini tattıran Manisa temsilcisinde Fransız basketbolcu Hugo Besson, Türk Telekom karşısında 37 sayıyla yıldızlaştı. Litvanyalı Martynas Echodas ise 22 sayı kaydetti. Manisa Basket önümüzdeki hafta Tofaş'ı konuk edecek.



BRODIC THOMAS İLE ANLAŞTI



Manisa Basket, dış transferde ABD'li şutör gard Brodic Thomas ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "27 yaşında, kısa forvet ve şutör guard pozisyonlarında görev yapan Thomas, takımımıza katıldı. Truman State Üniveristesi'nden mezun olan Thomas sırasıyla NBA takımlarından Houston Rockets, Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics takımlarında forma giydi. Geçtiğimiz sezonu Los Angeles Clippers'ın G League takımında geçiren Thomas 11.0 sayı, 3.5 ribaund, 3.1 asist ve 1.7 top çalma ortalamalarını yakaladı. Manisa Basket ailesine hoş geldin Brodric Thomas" ifadelerine yer verildi.



