Manisa Basket, Sırp temsilcisi FMP'ye geçit vermedi

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Manisa Basket Erkek Takımı, Sırp temsilcisi FMP'yi 103-84 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manisa Basket, Sırp temsilcisi FMP'ye geçit vermedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2024 23:24
Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki son maçında Manisa Basket Erkek Takımı, Sırbistan temsilcisi FMP'yi 103-84'lük skorla mağlup etti. Maça hızlı başlayan Manisa Basket, 5. dakikasını 11-2 önde geçtiği periyodu Saben Lee'nin etkili oyunuyla 23-10 üstün bitirdi.

İkinci periyotta da üstünlüğünü devam ettiren ve müsabakanın 15. dakikasını 36-20 üstünlükle geçen ev sahibi ekip, Besson ile bulduğu sayılarla soyunma odasına 51-37 önde gitti.

Üçüncü periyotta hücumda etkili olan Manisa Basket, farkı iyice açarak, periyodu 81-61 önde tamamladı.

Final periyodunda da üstün oyununu devam ettiren Manisa Basket, son 5 dakikasına 93-69 önde girdiği mücadeleyi 103-84 kazandı. 

Salon: Muradiye

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Ariadna Chueca (İspanya), Nicolas Maestre (Fransa)

Manisa Basket: Pickett, Chiozza 9, Saben Lee 28, Echodas 13, Besson 22, Leon Apaydın 8, Ahmet Yılmaz 2, Cengizhan İvedi 3, White 10, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu 2, Yunus Emre Sonsırma 6

FMP: Popovic 5 , Gasic 12, Radosavljevic 2, Novak 5, Lazarevic 15, Rebec 18, Saranovic 2, Simovic 2, Tasic 15, Stanojevic 3, Barna 5

1. Periyot: 23-10

Devre: 51-37

3. Periyot: 81-61

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery