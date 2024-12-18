Manisa Basket, Sırp temsilcisi FMP'ye geçit vermedi

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki son maçında Manisa Basket Erkek Takımı, Sırbistan temsilcisi FMP'yi 103-84'lük skorla mağlup etti. Maça hızlı başlayan Manisa Basket, 5. dakikasını 11-2 önde geçtiği periyodu Saben Lee'nin etkili oyunuyla 23-10 üstün bitirdi.



İkinci periyotta da üstünlüğünü devam ettiren ve müsabakanın 15. dakikasını 36-20 üstünlükle geçen ev sahibi ekip, Besson ile bulduğu sayılarla soyunma odasına 51-37 önde gitti.



Üçüncü periyotta hücumda etkili olan Manisa Basket, farkı iyice açarak, periyodu 81-61 önde tamamladı.



Final periyodunda da üstün oyununu devam ettiren Manisa Basket, son 5 dakikasına 93-69 önde girdiği mücadeleyi 103-84 kazandı.



Salon: Muradiye



Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Ariadna Chueca (İspanya), Nicolas Maestre (Fransa)



Manisa Basket: Pickett, Chiozza 9, Saben Lee 28, Echodas 13, Besson 22, Leon Apaydın 8, Ahmet Yılmaz 2, Cengizhan İvedi 3, White 10, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu 2, Yunus Emre Sonsırma 6



FMP: Popovic 5 , Gasic 12, Radosavljevic 2, Novak 5, Lazarevic 15, Rebec 18, Saranovic 2, Simovic 2, Tasic 15, Stanojevic 3, Barna 5



1. Periyot: 23-10



Devre: 51-37



3. Periyot: 81-61



