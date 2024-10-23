Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde namağlup liderliğini sürdürdü

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yılında H Grubu'na üst üste iki deplasman galibiyetiyle lider başlayan Manisa Basket, evindeki ilk maçta Peristeri engelini de aşarak Avrupa'da 3'te 3'le zirvedeki yerini korudu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde namağlup liderliğini sürdürdü
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23 Ekim 2024 13:37
Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında konuk ettiği Yunan ekibi Peristeri'yi 79-77 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Manisa Basket'in başantrenörü Ertuğ Tuzcukaya, "Biraz zamanla basketbolumuzu üst seviyeye çıkaracağımıza inanıyorum." dedi.

Tuzcukaya, yaptığı açıklamada, oyuncularını galibiyetten dolayı tebrik etti. Beraber çalışmaya ihtiyaçlarının olduğunu belirten Tuzcukaya, şunları kaydetti:

"Biraz zamanla basketbolumuzu üst seviyeye çıkaracağımıza inanıyorum. Beraber vakit geçirmeye, antrenman yapmaya ihtiyacımız var. Şu anda çok fazla seyahat ediyoruz ama oyuncularımın potansiyeline, çalışma isteğine ve paylaşımına çok inanıyorum. Daha iyi bir hale geleceğimize inanıyorum."

H Grubu'nda 3 maçını da kayıpsız geçen Manisa Basket, lider ekibin doğrudan son 16 turu grup aşamasına yükseleceği grupta ilk sıradaki yerini sürdürdü. Manisa temsilcisi, gruptaki 4. karşılaşmasında 6 Kasım Çarşamba günü Yunanistan'da Peristeri ile karşılaşacak.

Manisa Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 27 Ekim Pazar günü Mersinspor'a konuk olacak.

 
 
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