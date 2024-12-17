Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde FMP'yi ağırlayacak

Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde 18 Aralık Çarşamba günü Sırbistan'dan FMP'yi ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde FMP'yi ağırlayacak
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17 Aralık 2024 11:13
Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında 18 Aralık Çarşamba günü Sırp temsilcisi FMP'yi konuk edecek.

Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Grupta 3 galibiyet ve 2 yenilgisi olan Manisa Basket, son maçlar öncesinde 2. sırada bulunuyor. Son 16 turu için play-in oynamayı garantileyen Manisa Basket'in az da olsa liderlik şansı bulunuyor.

Grubun diğer maçında ise İspanyol UCAM Murica, Yunan temsilcisi Peristeri'yi konuk edecek.

Avrupa kupalarında 20. maçına çıkacak Manisa Basket, geride kalan 19 müsabakada 11 galibiyet ve 8 yenilgi yaşadı.

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