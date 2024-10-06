Manisa Basket, mağlubiyetle başladı

Manisa Basket, ligin ilk haftasında Bursaspor'a 81-73 yenildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manisa Basket, mağlubiyetle başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2024 15:04
Basketbolda ilk kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi İspanya deplasmanında güçlü rakibi UCAM Murcia'yı uzatmada 103-97 yenerek maratona iyi başlayan Manisa Basket, Süper Lig'deki ilk hafta maçında ise umduğunu bulamadı.

Bursaspor'a evinde 81-73 yenilen Manisa Basket, sezona mağlubiyetle başladı.

Maçı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Emre Hasgör ile birlikte izledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery