Mangala'dan Galatasaray'a yeşil ışık

Galatasaray''da giden oyuncular gündem olurken diğer taraftan gözler gelecek isimlere çevrildi. Sarı-Kırmızılıların stoper için listesinde ilk sırada yer alan Mangala konusunda Manchester City'den olumlu haber geldi.27 yaşındaki Fransız stoper için İngiliz ekibi kiralama bedeli istemediğini ancak futbolcunun sezonun ikinci yarısı için alması gereken 2.5 milyon Euro'yu Sarı-Kırmızılı kulübün ödemesini istedi. Her iki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'İn ısrarla kadroda görmek istediği4.5 yıllık sözleşme isteyen Mangala'nın senelik 3.6 milyon Euro istediği, Galatasaray'ın bu rakamı aşağı çekmeye çalıştığı belirtildi.Diğer taraftan forvet hattı için düşünülen Alan Carvalho için ise Çin tarafı 1-2 gün içinde kararını verecek. Guangzhou Evergrande'nin yeni forvet almasını ve böylece Alan'ı serbest bırakmasını bekleyen Cim-Bom, golcü oyuncuyu Antalya kampına yetiştirmek istiyor.