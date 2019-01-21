HASAN ŞAŞ: "BİR DE SAVUNMAYA TAKVİYE"

Manchester City'nin gözden çıkardığı ve bir dönem Galatasaray'ın ilgilendiği Eliaquim Mangala'nın, sarı kırmızılı kulüpten transfer için haber beklediği öğrenildi.Teknik direktör Fatih Terim'in transferini istediği Eliaquim Mangala için Galatasaray bir görüşme yapmış ve olumlu cevap almıştı. Ardından Marcao transferini gerçekleştiren Galatasaray, Eliaquim Mangala'yı beklemeye almıştı.Manchester City'de bu sezon hiç süre bulamayan ve Pep Guardiola'nın da planları arasında yer almayan Mangala'nın Galatasaray'dan transfer için haber beklediği ve imza atmaya hazır olduğu ifade edildi.6 aylık kontratı kalan ve Galatasaray'ın da herhangi bir bedel ödemeden kiralamayı düşündüğü Mangala'nın transferinin Maicon veya Mariano'nun gidişine de bağlı olduğu öğrenildi.Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş, Ankaragücü maçının ardından, "İki forvet transferi yapacağız. bir forvet olursa, bir de savunmaya takviye yapabiliriz. Ama kesin 2 transfer yapacağız." ifadelerini kullandı.