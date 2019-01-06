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Mangala, 262 günde iyileşti

Galatasaray'da stoper transferinde liste başı bulunan Mangala'nın yaşadığı sakatlıklar dikkat çekti.

Kaynak: Milliyet
Mangala, 262 günde iyileşti
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06 Ocak 2019 12:19
Galatasaray'da stoper transferinde liste başı bulunan Mangala'nın yaşadığı sakatlıklar dikkat çekti. Manchester City kadrosunda yer alan 27 yaşındaki Fransız stoperin özellikle son dönemde sakatlıklardan kurtulamadığı ifade edildi.

Son olarak 10 Şubat'ta dizinden sakatlanan ve 262 gün sahalardan uzak kalan Mangala, iyileştikten sonra Manchester U23 takımıyla 3 maça çıkabildi.

Mangala bu maçlarda toplamda 101 dakika sahada kalabildi. Galatasaray'ın maliyeti yüksek bu futbolcu için bu kadar istekli olması kafa karıştırırken, oyuncunun son olarak yaşadığı ağır sakatlık, kaygıları beraberinde getiriyor.

Mangala'nın uzun süreli kontrat istemesi, senelik olarak 3 milyon euronun üzerinde bir rakam talep etmesi, bu transferdeki diğer sıkıntılı noktalar olarak göze çarptı.





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