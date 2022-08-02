Manfred Schmid: 'Fenerbahçe'yi dört gözle bekliyoruz'

Fenerbahçe, Slovacko'yu elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya Wien ile karşılaşacak. Avusturya ekibinin teknik direktörü Manfred Schmid, kura ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Schmid, "Slovacko, eşleşmedeki zayıf takım. Fenerbahçe'nin harika oyuncuları var. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için her şeyi yapacaklardır. Maçları dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



51 yaşındaki teknik adam, "Her durumda çok iyi hazırlanacağız ve hazırlıklı olacağız" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.





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