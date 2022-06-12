Mane'ye ağabey tavsiyesi: 'Bayern'e git!'

Senegal Milli Takım Teknik Direktörü Aliou Cisse, bu yaz Liverpool'dan ayrılması beklenen Sadio Mane ile ilgili konuştu.



Bayern Münih, Sadio Mane için arka arkaya tekliflerde bulunmuş ama İngilizler, 50 milyon euro nakit ücret talebinden geri adım atmamıştı.



Konu ile ilgili görüşü sorulan Cisse, "Sadece Sadio değil, bu yaz transfer olmak isteyen tüm futbolcular için büyük bir sorun var. Çok karmaşık bir durum? Çünkü, kasım ayında oynanacak bir Dünya Kupası var. Kendine kulüp arayan futbolcularıma bu problemi bir an önce çözmelerinin kendileri adına çok kritik olduğunu söyledim." dedi.



"EN İYİ MANE'Yİ BAYERN'DE İZLERİZ"



Cisse, "Ban sorarsanız, Sadio Mane için en iyi, en ideal seçenek Bayern Münih'e transfer olmak. Bayern çok disiplinli, çok komple bir kulüp. Yetenekli, Alman bir teknik adamları var. Sadio, daha önce Almanya'nın komşusu olan Avusturya'da benzer mentalitede oynadı. Yani, bilmediği bir yere gitmeyecek. Bence, en iyi Sadio Mane performansını giderse Bayern Münih'te izleyeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



SADIO MANE'NİN KARİYERİ



30 yaşındaki Sadio Mane, Metz altyapısından yetişip profesyonel olduktan sonra 2012 yazında 4 milyon euro bonservis karşılığında Salzburg'a gitti.



Salzburg'ta geçirdiği başarılı 2 sezonun ardından 23 milyon euro bonservisle Southampton'ın yolunu tuttu. Southampton'daki çarpıcı performansının ardından 2016 yazında bu kez 41.2 milyon euro karşılığı Liverpool'a imza attı.



Sadio Mane, Liverpool formasıyla çıktığı 269 resmi maçta 120 gol atıp 48 asist yaptı.





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