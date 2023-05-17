Mane için iki ihtimal: Manchester United & Newcastle Unidet

Sezon başında Liverpool'dan 41 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane'nin takımdan ayrılması bekleniyor. Alman devi Bayern, en önemli transferi olarak gördüğü Senegalli oyuncunun bekleneni verememesi üzerine yeni forvet arayışlarına başladı.



Alman basını Sadio Mane'nin 22 milyon Euro'luk maaşını sadece Premier Lig kulüplerinin karşılayabileceğini belirtti.



MANE İÇİN İLK ADAY MANCHESTER UNITED



Sky Sport'un haberine göre Manchester United, takımın en golcü ismi Marcus Rashford'un yanına onu tamamlayabilecek, skorer bir forvet arıyor. Bu doğrultuda Teknik Direktör Erik Ten Hag'ın sunduğu transfer raporunun en başında Sadio Mane'nin olduğu belirtildi.



Mane geçtiğimiz yıl, ''Liverpool'a transferim olmadan önce Manchester Unidet'a transfer olmaya oldukça yakındım'' açıklaması yapmıştı.



BİR DİĞER ADAY NEWCASTLE UNITED



Sky Germany'den Florian Plettenberg, Newcastle'ın Mane için oldukça yakın bir seçenek olduğunu belirtti.



Piettenberg, ''Newcastle'ın Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olması bu transfer için şansını yükseltiyor'' dedi.



LIVERPOOL'A DÖNMESİ MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR



Alman basının yaptığı habere göre Mane'nin tekrardan Liverpool'a dönmesinin mümkün olmadığı belirtildi.



Jurgen Klopp'un ekibi, Mane'nin ayrılığı sonrası 42 milyon Euro'ya Cody Gakpo'yu, 80 milyon Euro'ya da Darwin Nunez'i transfer etmişti.



MANE'NİN SEZON PERFORMANSI



Sadio Mane bu sezon Bayern Münih ile toplam 36 maça çıktı ve 12 gol, 5 asistlik katkı verdi.





