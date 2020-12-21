Mandzukic'in sürpriz yeni adresi: Portekiz'e gidiyor

Deneyimli forvet Mario Mandzukic, Katar'daki takımından ayrıldığından beri kendisine kulüp arıyordu. Türkiye devleriyle de adı anılan oyuncu, Porto'ya transfer olmak üzere...
Son olarak Katar ekibi Al-Duhail'in formasını giyen 34 yaşındaki oyuncu 5 Temmuz'dan beri kulüpsüz durumda bulunuyor.
DETAYLAR BELLİ OLDU
Portekiz deviyle anlaşmanın yakın zamanda açıklanması beklenirken, Mandzukic yıllık 2 milyon avro ücret alacak.
İmza önümüzdeki 1.5 yıl geçerli olmak üzere atılacak.
Porto kendi liginde sezona istediği gibi başlayamadı. Liga NOS ekibi, Sporting ve Benfica'nın ardından 3. sırada yer alıyor.
Son olarak Katar ekibi Al-Duhail'in formasını giyen 34 yaşındaki oyuncu 5 Temmuz'dan beri kulüpsüz durumda bulunuyor.
DETAYLAR BELLİ OLDU
Portekiz deviyle anlaşmanın yakın zamanda açıklanması beklenirken, Mandzukic yıllık 2 milyon avro ücret alacak.
İmza önümüzdeki 1.5 yıl geçerli olmak üzere atılacak.
Porto kendi liginde sezona istediği gibi başlayamadı. Liga NOS ekibi, Sporting ve Benfica'nın ardından 3. sırada yer alıyor.