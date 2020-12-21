Mandzukic'in sürpriz yeni adresi: Portekiz'e gidiyor

Deneyimli forvet Mario Mandzukic, Katar'daki takımından ayrıldığından beri kendisine kulüp arıyordu. Türkiye devleriyle de adı anılan oyuncu, Porto'ya transfer olmak üzere...



Son olarak Katar ekibi Al-Duhail'in formasını giyen 34 yaşındaki oyuncu 5 Temmuz'dan beri kulüpsüz durumda bulunuyor.



DETAYLAR BELLİ OLDU



Portekiz deviyle anlaşmanın yakın zamanda açıklanması beklenirken, Mandzukic yıllık 2 milyon avro ücret alacak.



İmza önümüzdeki 1.5 yıl geçerli olmak üzere atılacak.



Porto kendi liginde sezona istediği gibi başlayamadı. Liga NOS ekibi, Sporting ve Benfica'nın ardından 3. sırada yer alıyor.



