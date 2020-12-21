Mandzukic'in sürpriz yeni adresi: Portekiz'e gidiyor

Hırvat forvet Mario Mandzukic, Milan'la anlaşamadı. Golcü oyuncu, Portekiz Ligi'ne transfer oluyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mandzukic'in sürpriz yeni adresi: Portekiz'e gidiyor
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21 Aralık 2020 19:43
Deneyimli forvet Mario Mandzukic, Katar'daki takımından ayrıldığından beri kendisine kulüp arıyordu. Türkiye devleriyle de adı anılan oyuncu, Porto'ya transfer olmak üzere...

Son olarak Katar ekibi Al-Duhail'in formasını giyen 34 yaşındaki oyuncu 5 Temmuz'dan beri kulüpsüz durumda bulunuyor.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Portekiz deviyle anlaşmanın yakın zamanda açıklanması beklenirken, Mandzukic yıllık 2 milyon avro ücret alacak.

İmza önümüzdeki 1.5 yıl geçerli olmak üzere atılacak.

Porto kendi liginde sezona istediği gibi başlayamadı. Liga NOS ekibi, Sporting ve Benfica'nın ardından 3. sırada yer alıyor.



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