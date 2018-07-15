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Mandzukic için flaş yorum; "Değeri 200 milyon euro"

Bayern Münih'in eski futbolcusu Stefan Effenberg, Hırvat golcü Mario Mandzukic hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mandzukic için flaş yorum; 'Değeri 200 milyon euro'
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15 Temmuz 2018 01:45
Bayern Münih ve Alman Milli Takımı'nın eski futbolcusu Stefan Effenberg, Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi eleyen golü atan Hırvat golcü Mario Mandzukic'i övdü.

"EN İYİ 3 FORVETTEN BİRİ"

Mandzukic'in önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Stefan Effenberg, "Bayern Münih'in onu neden sattığını asla anlamadım. Dünyanın en iyi 3 forvetinden biri. Takımı için sürekli çalışıyor. İngiltere'ye attığı gol çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

"NEYMAR'A TERCİH EDERİM"

Stefan Effenberg sözlerini "Mandzukic genç olsaydı, değeri en az 200 milyon euro ederdi. Onu, Neymar'a 10 kere tercih ederim" şeklinde tamamladı.

ROBBEN: "ÖNEMLİ GOLLER ATIYOR"

Arjen Robben ise Mandzukic için "O bir savaşçı. Takımınızda her zaman isteyeceğiniz bir oyuncu. En becerikli golcü olmayabilir ama her zaman önemli golleri atıyor" dedi.



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