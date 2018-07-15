Mandzukic için flaş yorum; 'Değeri 200 milyon euro'

veeski futbolcusu, Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi eleyen golü atan Hırvat golcü Mario Mandzukic'i övdü.Mandzukic'in önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Stefan Effenberg, "Bayern Münih'in onu neden sattığını asla anlamadım. Dünyanın en iyi 3 forvetinden biri. Takımı için sürekli çalışıyor. İngiltere'ye attığı gol çok önemliydi" ifadelerini kullandı.Stefan Effenberg sözlerini "Mandzukic genç olsaydı, değeri en az 200 milyon euro ederdi. Onu, Neymar'a 10 kere tercih ederim" şeklinde tamamladı.Arjen Robben ise Mandzukic için "O bir savaşçı. Takımınızda her zaman isteyeceğiniz bir oyuncu. En becerikli golcü olmayabilir ama her zaman önemli golleri atıyor" dedi.