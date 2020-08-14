Mandzukic, Beşiktaş'tan 4 milyon euro istedi

Hırvat yıldızla ilk temas kurulduğunda 7 milyon Euro yıllık ücret isteyen oyuncu, 4 milyon Euro'ya kadar indi. Siyah-Beyazlılar ise Bilic ve Vida'yı araya sokarak işi 2.5 milyona bitirmek istiyor

Haber; Fanatik
Mandzukic, Beşiktaş'tan 4 milyon euro istedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2020 08:16
Kara Kartal'da son günlerde Balotelli ve Cisse'den başka bir isim konuşulmuyor. Ancak yönetim sessiz sedasız çok büyük bir bomba patlatmak için harıl harıl çalışıyor: Mario Mandzukic...

Sezon biter bitmez Kartal'ın gündemine gelen, ancak kurulan ilk temasta kapıyı 7 milyon Euro'dan açan Hırvat yıldızla görüşmeler askıya alınmıştı.

Oyuncunun fiyatının düşmesini bekleyen yönetim, iletişimi ise hiç koparmadı. Yapılan görüşmelerde dünyaca ünlü futbolcu senelik 4 milyon Euro ücrete kadar indi. Bu rakam Kartal'ın bütçesini aşıyor ancak yönetim 34 yaşındaki forvetten vazgeçmiyor.

HIRVATLAR DÜĞMEYE BASTI

Kartal'ın aklında 2.5 milyon Euro'ya bu transferi bitirmek var. Bunun için Siyah- Beyazlılar'ın 2 sezon hocalığını yapan Slaven Bilic'ten yardım istendi. Vida da milli takımdan arkadaşı için devreye girdi. Beşiktaş, Balotelli ve Cisse beklenirken düşünülen rakama inmesi halinde Mandzukic bombasını da patlatabilir



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için