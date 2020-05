Mandıra Filozofu nerede çekildi, oyuncuları

Vizyona girdiği 2014 yılının en dikkat çeken filmlerinden biri olan Mandıra Filozofu filminin yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı yapmıştır. Kadrosunda Rasim Öztekin, Müfit Can Saçıntı, Ayda Aksel ve Gülnihal Demir gibi önemli oyuncuları barından Mandıra Filozofu ile ilgili detaylarMandıra Filozofu filmi Muğla'nın Milas ilçesinin Çökertme köyünde çekildi.Paraya karşı olan Mustafa Ali, Çökertme Köyünde şehir hayatından uzak yaşamaktadır. Yaşayabilmek için doğanın verdiği imkânların yeterli olduğu felsefesine inanmaktadır. İstanbul'da yaşayan zengin iş adamı Cavit'in, Mustafa Ali'nin arazisini alarak otel yapmak istemesi ile Mustafa Ali'nin hayatı altüst olur.Müfit Can Saçıntı - Mustafa AliRasim Öztekin - CavitAyda AkselGülnihal DemirKemal KuruçayHakan BulutAhu SungurBegüm Öner