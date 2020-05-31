Mandıra Filozofu nerede çekildi, oyuncuları

Mandıra Filozofu filmi TV ekranlarında olacak. 2014 yapımı filmin başrollerinde Rasim Öztekin, Müfit Can Saçıntı, Ayda Aksel ve Gülnihal Demir gibi birçok ünlü ismi bulunduruyor. Bu haberimizde Mandıra Filozofu filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili tüm detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Peki, Mandıra Filozofu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

31 Mayıs 2020 16:00
Mandıra Filozofu nerede çekildi, oyuncuları
Vizyona girdiği 2014 yılının en dikkat çeken filmlerinden biri olan Mandıra Filozofu filminin yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı yapmıştır. Kadrosunda Rasim Öztekin, Müfit Can Saçıntı, Ayda Aksel ve Gülnihal Demir gibi önemli oyuncuları barından Mandıra Filozofu ile ilgili detaylar…
MANDIRA FİLOZOFU NEREDE ÇEKİLDİ?

Mandıra Filozofu filmi Muğla'nın Milas ilçesinin Çökertme köyünde çekildi.

MANDIRA FİLOZOFU KONUSU

Paraya karşı olan Mustafa Ali, Çökertme Köyünde şehir hayatından uzak yaşamaktadır. Yaşayabilmek için doğanın verdiği imkânların yeterli olduğu felsefesine inanmaktadır. İstanbul'da yaşayan zengin iş adamı Cavit'in, Mustafa Ali'nin arazisini alarak otel yapmak istemesi ile Mustafa Ali'nin hayatı altüst olur.

MANDIRA FİLOZOFU OYUNCULARI

Müfit Can Saçıntı - Mustafa Ali
Rasim Öztekin - Cavit
Ayda Aksel
Gülnihal Demir
Kemal Kuruçay
Hakan Bulut
Ahu Sungur
Begüm Öner

MANDIRA FİLOZOFU FRAGMANI İZLE

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