Mancini: "Yorgunluklar yüzünden sistem değiştirdik"

İtalya teknik direktörü Roberto Mancini, İsviçre maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mancini: 'Yorgunluklar yüzünden sistem değiştirdik'
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17 Haziran 2021 00:14
İtalya teknik direktörü Roberto Mancini, İsviçre'yi 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Takımda yorgunluklar nedeniyle sistem değiştirdiklerini belirten Mancini, "İsviçre güçlü ve zor maç olacağını biliyorduk. İlk dakikalarda zorlandık, sonra tempo kazandık. Yorgunluklar yüzünden sistemi değiştirdik. Çocuklar çok iyi iş çıkardı." diye konuştu.

Mancini karşılaşmada sakatlanan kaptan Chiellini'nin durumuyla ilgili ise "kontrollerden sonra göreceğiz, umarım ciddi bir şeyi yoktur" derken sözlerini "Galibiyetimizi hastalık nedeniyle acı çeken tüm İtalyanlara adıyoruz" ifadeleriyle tamamladı.


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