Mancini: 'Türkiye, neden olmasın?'

İtalya'nın, A Milli Takım'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Roberto Mancini açıklamalarda bulundu.



İtalyan teknik adam karşılaşmayı ve atmosferi değerlendirirken, "Gerçekten keyifli bir maç oldu. Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyor. Coşkulu Türk seyirciler önünde oynamak bizim için mutluluktu" diye konuştu.



Türkiye'de bir yıl kaldığı ve yeniden Türkiye'de çalışıp çalışmayacağı sorulan başarılı Mancini, "Türkiye'yi seven bir insanım. Türkleri çok seviyorum. Türk arkadaşlarım var. Gelecek ne getirir bilmiyorum. Galatasaray'da çok güzel anılarım var. Bir gün yeniden Türkiye neden olmasın?" sözlerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



İtalyan hoca, basın toplantısında ise, "Çocuklar gerçekten iyi oynadı. Fazla süre alamayan futbolcularımıza süre verdik ama bütün takım övgüyü hak ediyor. Çok önemli bir takıma karşı galip geldik. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Genç oyuncularımızı ve fazla süre alamayan isimleri sahaya sürdük. Takımımız genç isimlerden oluşuyor. Gelişmekte olan oyuncular çok. Bu maçı geride bıraktık. Birkaç günü sakin geçirmek ve sonra durum değerlendirmesi yapmamız lazım. Hücum hattında Raspadori ve Scamacca gibi genç isimler var. İlk yarıya iyi başlayamadık ama sonra dengeledik. Golden sonra öz güven geldi. Genç futbolcular, zamanla kendilerini geliştirecekler ve hatalarını telafi edecekler. Önemli olan da bu" ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY'DA GÜZEL ANILARIM OLDU"



Mancini, Türkiye'de İtalyan teknik adamları ve futbolcuları takip edip etmediği şeklinde gelen soruya, "Benim de İstanbul gibi muhteşem bir şehirde çalışma şansım oldu. Diğer İtalyanlar da bu konuda şanslılar. Ben zaten bir Türkiye hayranıyım. Burada çalışmak büyük bir şans. Galatasaray'da güzel anılarım oldu." sözleriyle cevap verdi.



"EN ÇOK CENGİZ ETKİLEDİ"



Karşılaşmada A Milli Takım'dan kendisini en çok etkileyen isim sorulan 57 yaşındaki teknik adam, "Bugün beni en çok etkileyen oyuncu Cengiz Ünder'di. Zaten kendisinin yeteneklerini ve kalitesini çok iyi biliyoruz. Genel olarak Türkiye'de bütün oyuncular bugün güzel performans sergilediler." dedi.



A Milli Takım ile ilgili görüşlerini dile getiren Mancini, "Bence Türk Milli Takımı, gerçekten çok yetenekli ve aynı zamanda genç oyunculara sahip. Bu çok önemli. Hem öğrenme hem de kendilerini geliştirme açısından önlerinin çok açık olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.



"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"



Son olarak, "İşler iyi gitmedi, neler söylerisiniz?" sorusu sorulan başarılı hoca, "Kötü sonuçlar geldiği zaman, yapılan hatalar vardır.İşlerin iyi gitmediği anlamına gelir. Tabii ki çok şey konuşabiliriz ama kaybedince suçlanacak ilk kişi hocalardır. Hocalar her zaman hatalıdır. Ben oyuncularımla ne olursa olsun gurur duyuyorum. Başardıklarıyla gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı.





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