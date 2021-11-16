Mancini: "Play-off'u geçip Dünya Kupası'nı alacağız"

Roberto Mancini, Kuzey İrlanda'yla 0-0 berabere kalıp Dünya Kupası play-off turuna kaldıkları maçla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mancini: 'Play-off'u geçip Dünya Kupası'nı alacağız'
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16 Kasım 2021 03:55
İtalya teknik direktörü Roberto Mancini, Dünya Kupası Elemeleri C Grubu liderliğini kaptırarak play-off'a kaldıkları Kuzey İrlanda maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Mancini açıklamasında çok daha önce gruptan çıkmayı garantilemeleri gerektiğini söyleyerek, "Yazık oldu. Çok kritik anlarda 2 penaltı atışını kaçırdığımız maçlar oldu. Şimdi bu noktadayız. İsviçre ile oynadığımız iki maçı da kazanabilirdik ama şimdi onlar grup lideri oldu. Kazanma şanslarımızı kullanamadık" diye konuştu.

İtalyan hoca play-off turuyla ilgili de yorumda bulunarak, "Mart ayına hazırlanacağız, özgüvenimiz yerinde olacak. O zaman geldiğinde Dünya Kupası'ndaki yerimizi alacağız ve umarum turnuvayı da biz kazanacağız" sözlerini kullandı.


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