Mancini: 'Kulüp çalıştırmayı biraz özlüyorum'

İtalya Milli Takım teknik direktörü Roberto Mancini, yeniden kulüp takımı çalıştırmayı özlediğini söyledi.



İşinden memnun olsa da kulüp rekabetini özlediğini gizlemeyen Mancini, "Kulüpte çalışmayı biraz özlüyorum. Son aylarda olduğu gibi Milli maçlar sık olduğunda bu özlem baskın çıkmıyor. Serie A'da rekabet eğlenceli ve büyük bir çekişme var. Juventus'da dahil olmak üzere 7-8 takım şampiyon olabilmek için yarışıyor. Bana göre Juventus yeniden yarışta olacak, bu heyecan verici ve mutlak favori yok" diye konuştu.



Roberto Mancini Manchester City ile Premier Lig'i, Inter ile Serie A'yı, Galatasaray'da da Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamış ve son olarak EURO 2020'de İtalya'yı Avrupa şampiyonu yapmıştı.



