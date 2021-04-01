Mancini galibiyetleriyle İtalya tarihine geçti

Roberto Mancini İtalya Milli Takımı'nın başında çıktığı toplam 30 maçta 21 galibiyet alarak ülke tarihinin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip hocası oldu.

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Mancini galibiyetleriyle İtalya tarihine geçti
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01 Nisan 2021 03:04
Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerinden İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini ülke tarihine geçti.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Mancini, Milli takımının başında olduğu 30 maçta 21 galibiyete ulaşarak İtalya'da bu sayıya en erken ulaşan teknik adam oldu. Mancini, yüzde 70'lik galibiyet yüzdesiyle de ülkenin en yüksek galibiyet ortalamalı hocaları Vicini, Sacchi ve Lippi'yi geride bırakmayı başardı.

Mancini ayrıca İtalya'nın başında 30 maçta 70 puan toplayarak da şimdiden ülke tarihine adını yazdırmayı başardı.

İtalya ile Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda bulunan A Milli Takımımız, rakibiyle 11 Haziran tarihinde Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



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