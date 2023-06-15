Mancini'den Zaniolo yorumu!

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Galatasaray'dan kadroya davet ettiği Nicolo Zaniolo ile ilgili "yeniden doğmuş" yorumda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Mancini'den Zaniolo yorumu!
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15 Haziran 2023 11:06
İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, İspanya ile Uluslar Ligi'nde oynayacakları maç öncesi konuştu.

Deneyimli teknik adam, Galatasaray'dan aday kadroya davet ettiği Nicolo Zaniolo için "yeniden doğmuş" yorumunda bulundu.

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde ayrıca, Zaniolo'nun Uluslar Ligi'nde oynanacak maçlar öncesi İtalya için tam bir sürpriz olduğu vurgulandı.

23 yaşındaki yıldızın, coşkuyla İtalya'nın hocası Mancini'yi etkilediği belirtildi. Zaniolo'nun ayrıca, fiziksel ve zihinsel olarak son derece iyi bir durumda olduğu aktarıldı.

Roberto Mancini'nin, Zaniolo'yu İspanya'ya karşı oynanacak maçta sağ kanatta kullanacağı belirtildi.

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı İtalyan yıldız, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 11 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

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