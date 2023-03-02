Mancini'den Zaniolo açıklaması

İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Nicolo Zaniolo için, "Umarım Türkiye'deki deneyimi faydalı olur" diye konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mancini'den Zaniolo açıklaması
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02 Mart 2023 11:19
İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo için konuştu.

Mancini, "Umarım Zaniolo'nun Türkiye'deki deneyimi faydalı olur çünkü Galatasaray gibi üst düzey bir takımda forma giyecek. Sezonun geri kalanında sürekli oynama fırsatı bulacak. Sonrasında İtalya Milli Takımı'nda bizimle de birlikte olacak." dedi.

Galatasaray forması altında ilk maçına Alanyaspor'a karşı oynanan özel karşılaşmada çıkan Zaniolo, fileleri havalandırmıştı.

Roberto Mancini, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'da çalışmış ve Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

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