Mancini'den istifa sorusuna yanıt

Roberto Mancini, Kuzey Makedonya'ya 1-0 elendikleri karşılaşmanın değerlendirmesini yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Mancini'den istifa sorusuna yanıt
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25 Mart 2022 01:39
İtalya Milli Takım teknik direktörü Roberto Mancini, Kuzey Makedonya'ya elendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Hayal kırıklığını tarif etmekte zorlandığını söyleyen Mancini, "Temmuz ayında başıma en iyi şey geldiği için şuanda yaşadığımız en büyük hayal kırıklığı. Söylenecek söz yok, futbol bu... Kazanmak için her şeyi yaptık. Bazı maçlar böyle ve hakkında konuşmak çok zor" diye konuştu.

Mancini kendisinden çok oyuncuları adına çok üzgün olduğunu belirterek, "Hayal kırıklığımız çok büyük. Bunun nedeni de zaten play-off'a kalmayı hiç hak etmememiz. Oyuncularım için çok üzgünüm. İnsani olarak onlara duyduğum sevgi bu gece biraz daha arttı. Kazanmayı hak ettik, gerçekten şanssızdık, bu kadar ve gerçek bu." sözlerini kullandı.

İtalyan hoca istifayla ilgili soruya "Bu gece takımımı Temmuz ayındakinden daha çok seviyorum. Zorluklara olan sevgim daha fazla ama düşünmem gerekecek. Bu durumu zamana bırakmak zorundayız çünkü hayal kırıklığına uğradık. Takımımız güçlü oyunculardan oluşuyor. Sonuçlarına hep beraber bakacağız. Geleceği konuşamayacak kadar üzgünüz. hayal kırıklığını atlatmalıyız." yanıtını verdi.

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