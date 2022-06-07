İtalya Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini, Uluslar Ligi'nde bugün Macaristan ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalar yaptı. EURO 2020'ye damga vuran ve şu sıralarda Galatasaray ile anı yeniden anılan deneyimli teknik adam, kazanmanın tek bir yoldan geçmediğini anlattı.



ROBERTO MANCINI'YE GÖRE KAZANMANIN YOLU...



Roberto Mancini, "Kazanmanın tek bir yolu değil, birçok yolu var. Herhangi bir sistemle kazanabiliriz. Takıma birkaç yeni oyuncu ekledik. Bu yüzden oturması zaman alabilir. Macaristan fiziksel açıdan kaliteli. Kolay bir maç olmayacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.



İTALYA ZORLU BİR GRUPTA



İtalya, Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Almanya ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı. Mancini ve öğrencileri, İngiltere ve Almanya ile de zorlu maçlar oynayacak.





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