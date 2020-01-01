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Mancini: "Avusturya maçı çeyrek finalden zor olacak"

Roberto Mancini, çeyrek finale yükseldikleri Avusturya maçı sonrasında açıklamada bulundu.

Mancini: 'Avusturya maçı çeyrek finalden zor olacak'
İtalya teknik direktörü Roberto Mancini, çeyrek finale yükseldikleri Avusturya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam açıklamasında erken gol bulmayı düşündüklerini belirterek, "Golleri daha erken atmalıydık. Uzatmalar ekstra yorgunluk yarattı. Muhtemelen Avusturya maçı çeyrek finalden daha zor oldu" sözlerini kullandı.

Oyuna ikinci yarıda giren yedek oyuncuların direkt oyuna katkısından bahseden Mancini, "Yedekten girenler doğru etkiyi verdi. Maçın zor olacağını biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Şimdi Wembley'e 3 maç sonra geri döneceğiz" diye konuştu.

Portekiz ve Belçika'dan hangisinin çeyrek finalde rakip olarak karşılarına çıkmasını istediğine yönelik soruya ise Mancini, "İkisi de sıra dışı takımlar, bu yüzden karar vermek zor" diye konuştu.

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