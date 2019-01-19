  •  
    "Onyekuru, Slimani'yi tek maçta rahat geçti"
  •  
    Antalya'dan İspanya'ya Türkiye'de 54 transfer!
  •  
    Ali Koç biletleri kesti; "Artık yoksunuz beyler"
  •  
    Derdiyok'un transferi için TARİHİ bir sürpriz!..
  •  
    İşte 48 saatte patlaması muhtemel 30 transfer!..

Manchester'ın ateşi sönmüyor: 7'de 7!

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester United, evinde ağırladığı Brighton'ı 2-1 mağlup etti ve Solskjaer ile 7'de 7 yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Manchester'ın ateşi sönmüyor: 7'de 7!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2019 19:54
Manchester United - Brighton maçında kazanan, 2-1'lik skorla Manchester United oldu. İngiltere Premier Lig'in 23. haftasındaki mücadele, Old Trafford'da oynandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren goller, 27. dakikada penaltıdan Pogba ile 42. dakikada Rashford'dan geldi. Brighton'ın tek sayısını ise 72. dakikada Gross kaydetti.

Bu sonucun ardından Ole Gunnar Solskjaer ile 7'de 7 yapan Manchester United, ligde 44 puana yükseldi ve 5. sıraya yerleşti. 26 puanda kalan Brighton'ın ise 3 puan hasreti 3 maça çıktı.

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester United evinde Burnley'yi konuk edecekken, Brighton deplasmanda Fulham'a konuk olacak.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için