Manchester United - Brighton maçında kazanan, 2-1'lik skorla Manchester United oldu. İngiltere Premier Lig'in 23. haftasındaki mücadele, Old Trafford'da oynandı.
Manchester United'a galibiyeti getiren goller, 27. dakikada penaltıdan Pogba ile 42. dakikada Rashford'dan geldi. Brighton'ın tek sayısını ise 72. dakikada Gross kaydetti.
Bu sonucun ardından Ole Gunnar Solskjaer ile 7'de 7 yapan Manchester United, ligde 44 puana yükseldi ve 5. sıraya yerleşti. 26 puanda kalan Brighton'ın ise 3 puan hasreti 3 maça çıktı.
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester United evinde Burnley'yi konuk edecekken, Brighton deplasmanda Fulham'a konuk olacak.
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Manchester United'a galibiyeti getiren goller, 27. dakikada penaltıdan Pogba ile 42. dakikada Rashford'dan geldi. Brighton'ın tek sayısını ise 72. dakikada Gross kaydetti.
Bu sonucun ardından Ole Gunnar Solskjaer ile 7'de 7 yapan Manchester United, ligde 44 puana yükseldi ve 5. sıraya yerleşti. 26 puanda kalan Brighton'ın ise 3 puan hasreti 3 maça çıktı.
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester United evinde Burnley'yi konuk edecekken, Brighton deplasmanda Fulham'a konuk olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın