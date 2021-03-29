Manchester'da bir dönem bitiyor, Agüero ayrılıyor!

Manchester City, 33 yaşındaki Sergio Agüero ile sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ardından yolların ayrılacağını açıkladı.



2011'de Atletico Madrid'den 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Manchester City'de 4 Premier Lig şampiyonluğu kazanan Agüero, böylece 10 yıllık City kariyerine veda edecek.



HEYKELİ DİKİLECEK



Manchester City ayrıca, Etihad Stadı'nın önüne Sergio Agüero, David Silva ve Vincent Kompany'nin heykelinin dikileceğini açıkladı.



İngiltere'de 384 maçta 257 gol ve 73 asistlik performans sergileyen Sergio Agüero'nun adı son dönemde Barcelona ile ciddi şekilde anılmaktaydı.



