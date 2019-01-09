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Manchester Unitedlı starlar Nusret'te! Müthiş şov...

Ünlü Türk et ustası Nusret Gökçe, Manchester Unitedlı yıldızlar Martial, Lukaku ve Pereira'yı ağırlarken, görsel şov yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Manchester Unitedlı starlar Nusret'te! Müthiş şov...
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09 Ocak 2019 17:27
İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın yıldızları, ünlü Türk et ustası Nusret'in Dubai'de ki restorantında yemek yedi.

Keyifli dakikalar geçirildiği gözlenilen yemek sırasında Nusret, meşhur "Salt-bea" hareketiyle, izleyenlerle adeta görsel şölen sundu.

Romelu Lukaku, Nusret'in şovunu sosyal medya hesabından paylaşırken, Martial ve Andreas Pereira'da onlara eşlik etti.

Öte yandan Lukaku, Nusret ile ilgili, "İnanılmaz bir kalite. Bu gördüklerim için teşekkür ederim." yorumunda bulundu.







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