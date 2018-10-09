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Manchester United'dan Barcelonalı yıldıza kanca!

İngiliz devi Manchester United, Barcelona'nın İspanyol yıldızı Jordi Alba'nın peşine düştü.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Manchester United'dan Barcelonalı yıldıza kanca!
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09 Ekim 2018 15:30
İngiltere Premier Lig devi Manchster United, Barcelona'nın İspanyol yıldızı Jordi Alba için girişimlerde bulunacak.

İspanyol medyasında yer alan habere göre Manchester United, Barcelona ile 2020 yılında sözleşmesi sona erecek yıldız için transfer zemini kolluyor.

Katalan ekibi ile son olarak 2015 yılında sözleşme yenileyen Jordi Alba'nın yeni bir sözleşme beklediği, Barcelona'dan teklif gelmemesi halinde gelecek teklifleri değerlendireceği haberin detaylarında aktarıldı.

Jordi Alba, bu sezon Barcelona forması ile çıktığı 11 karşılaşmada 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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