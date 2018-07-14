  •  
    Bu kez Süper Lig'in yeni takımına imzayı attı!
  •  
    "F.Bahçe'den Skrtel'i transfer etmek istiyor"
  •  
    Beşiktaş bombayı Bilic ile patlatacak! O plan..
  •  
    F.Bahçe'de oynadı ama G.Saray'a haber yolladı
  •  
    Fener'in geri çevirdiği dünyaca ünlü o GOLCÜ

Manchester United'dan 32 milyon euroluk teklif

İngiliz devi Manchester United, Milan'ın tecrübeli savunmacısı Bonucci için resmi teklifini yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Manchester United'dan 32 milyon euroluk teklif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2018 18:14
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, savunmasına önemli bir takviye yapmak için harekete geçti.

İtalyan basınının iddiasına göre, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester United, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci için Milan'a 32 milyon euroluk teklifte bulundu. Bonucci'nin menajeri geçtiğimiz günlerde İngiliz kulübünün temsilcileriyle bu transfer üzerine toplantı yaptı.

Milan'ın henüz teklife cevap vermediği belirtilirken, Manchester United'ın Milan kulübünün Avrupa Kupaları'na katılamamasından istifade edip oyuncuyu almak istediği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon, Milan'da 51 maça çıkan Bonucci, toplamda 2 gol attı. 31 yaşındaki savunma oyuncusu geçen yaz, 40 milyon euro karşılığında Juventus'tan Milan'a transfer oldu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için