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Manchester United'dan 3 dakika geri dönüş! Juventus...

Şampiyonlar Ligi H grubunda Manchester United deplasmanda Juventus'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Manchester United'dan 3 dakika geri dönüş! Juventus...
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08 Kasım 2018 00:53
Şampiyonlar Ligi H grubunda Juventus ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve ilk devre 0-0'lık skorla tamamlandı.

Dakikalar 65'i gösterdiğinde sahneye Cristiano Ronaldo çıktı ve attığı harika golle Juventus'u öne geçirdi.

Manchester United Juan Mata 86. dakikada beraberliği sağladı. Manchester United, 89. dakikada Alex Sandro'nun kendi kalesine attığı golle Juventus'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Juventus 9 puanda kaldı. Manchester United'ın puanı ise 7 oldu.

Cristiano Ronaldo, Juventus formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü eski takımı Manchester United'a attı.



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